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Çanakkale'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su birikintileri ve dolu yağışıyla hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri önlem alırken, Biga Kaymakamı köyde incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gelibolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağış ve rüzgar nedeniyle bir restoranın çatısında hasar meydana geldi.

Biga'da da sağanak ile birlikte dolu yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sinekçi köyünde ise yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

Çanakkale'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

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