Çanakkale'de Sağanak Nedeniyle Tekne Battı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iç limanda bağlı olan 8 metre uzunluğundaki Alman bayraklı tekne, sağanak yağmur ve lodostan olumsuz etkilenerek battı. Teknenin çıkarılması için çalışmalar başlatılacak.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yağmur suyu ile dolan tekne battı.
İlçedeki iç limanda bağlı bulunan 8 metre uzunluğundaki Alman bayraklı tekne, sağanak ve lodostan olumsuz etkilendi.
Sağanak nedeniyle içi su dolduktan sonra batan teknenin çıkarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.