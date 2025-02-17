Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Çanakkale'de Sağanak Nedeniyle Köprü Çöktü

Çanakkale'de Sağanak Nedeniyle Köprü Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Koyunevi köyündeki köprü çöktü, sahil yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri önlem aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.

Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki köprü çöktü, bölgedeki sahil yolu bağlantısı ulaşıma kapandı.

Bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hasar gören yolda önlem alındı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından sağlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
img

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
img

Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
The Economist'in skandal yazısına Bakan Tunç'tan tepki

Dünyaca ünlü dergideki skandal yazı Bakan Tunç'u küplere bindirdi
1500 yıllık tarihi sarnıçtaki masaj salonu için yolun sonu

1500 yıllık tarihi sarnıçtaki masaj salonu için yolun sonu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.