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Çanakkale'de Sağanak Nedeniyle Çöken Köprünün Yapımına Başlandı

Çanakkale'de Sağanak Nedeniyle Çöken Köprünün Yapımına Başlandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çöken köprünün yapımına hızla başlandı. Ayvacık Özel İdaresi ekipleri, menfez yenileme çalışmalarına yönelik bölgedeki çalışmalara başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken köprünün yapımına başlandı.

İlçeye bağlı Koyunevi köyü sahilinde bulunan dere üzerindeki köprünün, dün etkili olan sağanak nedeniyle çökmesinin ardından Ayvacık Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ayvacık Kaymakamlığından yapılan açıkyamada, "Sağanak yağış sebebiyle Sokakağzı-Sivrice koyları arasında bulunan dere yatağımız içerisinde menfez yenileme çalışmaları başlamıştır. Ulaşıma kapatılan sahil yolu bağlantımız da en kısa sürede açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Köprü ve menfez çalışmalarının yarına kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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