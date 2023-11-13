Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)
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METREKAREYE 72 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de bugün sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman etkisini artıran sağanakta, kent merkezine metrekareye 72 kilogram yağış düştü.
METREKAREYE 72 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de bugün sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman etkisini artıran sağanakta, kent merkezine metrekareye 72 kilogram yağış düştü.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel