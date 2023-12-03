Çanakkale'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü sahilindeki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Sazlı köyü sahilindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Restoranda yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.