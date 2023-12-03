Çanakkale'de restoran yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın sonucunda restoran kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Sazlı Altı mevkisindeki restoranda çıktı. Durum, itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Özcan Elibol'a ait restoran yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA)