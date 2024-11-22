Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Gözaltı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığı bildirilen olayda, 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlendi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki bir işletmeye motosikletle gelen maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
İnceleme sonrası kimlikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.