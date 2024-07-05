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Çanakkale'de Pompalı Tüfekle İntihar Eden Kişi ve Ailesinin Cenazeleri Toprağa Verildi

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve 11 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenlerine aile yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve 11 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Şirintepe Mahallesi 709. Sokak'taki evde dün sabah saatlerinde kocası İsmail Çakmak'ın pompalı tüfekle öldürdüğü Filiz Çakmak ile 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak için ilçeye bağlı Güleçköy köyündeki camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Filiz Çakmak'ın ailesi, Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk, Biga Devlet Hastanesi çalışanları ve yakınları katıldı.

Filiz Çakmak ve oğlu Baturalp Çakmak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Güleçköy mezarlığında toprağa verildi.

İsmail Çakmak için ikindi vakti ilçeye bağlı Gümüşçay beldesindeki Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni öncesinde İsmail Çakmak'ın babası Hasan Çakmak taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA / Güncel

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