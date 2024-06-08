Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Polisler, Sınava Geç Kalmak Üzere Olan Adaylara Yardımcı Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de YKS sınavına yetişememe riski olan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Polisler, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle gidecekleri yerlere yetiştirdi. 10 üniversite adayı, polislerin yardımıyla sınav salonlarına yetişti.

Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle gidecekleri yerlere yetiştirdi.

Polis ekiplerinin yardımıyla 10 üniversite adayı, kapıların kapanmasından önce okullara ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

Cevatpaşa Ortaokulunda da sınav dolayısıyla adaylar kuyruk oluşturdu. Görevliler tarafından gerekli kimlik ve belge kontrolünün yapılmasının ardından üniversite adayları sınava girecekleri sınıflara tek tek alındı.

Bazı velilerin en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlenirken, okul çevresinde bekleyen bazı veliler de sınava giren çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Eğitim Güncel Haberler

Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada

Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title