Çanakkale'de Polisi Engelleyen Şüpheliye Çarpan Öğrenci Ağır Yaralandı

Çanakkale'de Polisi Engelleyen Şüpheliye Çarpan Öğrenci Ağır Yaralandı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G, motosikletli asayiş ekibinin takip ettiği şüpheli araca çarparak ağır yaralandı. Polis ekipleri, iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili olan şüphelileri yakalamak için kovalamaca başlattı.

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

Motosikletli asayiş ekipleri, Güzelyalı'da meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü'nün (21), Setboyu Caddesi'ndeki 17 EK 823 plakalı araçta olduğunu tespit etti.

Söz konusu aracı durdurmak isteyen polis memurlarına, şüpheliler tarafından silah teşhirinde bulunuldu.

Kaçan aracı takip eden polis ekipleri, kovalamaca esnasında Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve MOBESE görüntüsü incelemesinde kulağında kulaklık olduğu belirlenen ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa G'ye çarptı.

Polis ekipleri, kovaladıkları şüphelilerin köy yolunda 17 AAE 481 plakalı araca geçtiklerini tespit etti.

Araştırmasını derinleştiren ekipler, Y.Ü. ile çeşitli suçlardan kayıtları bulunan E.K, U.B.K, M.Ü.O. ile C.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada kazada ağır yaralanan Doğa G'nin ÇOMÜ Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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