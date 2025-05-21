Çanakkale'de Polis Takibi Sonuçlandı: Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Çanakkale'de Polis Takibi Sonuçlandı: Kaçan Şüpheliler Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de dur ihtarına uymayan otomobilin sürdüğü Y.Ü.'nün takibi sırasında motosikletli polisin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.'ye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan Doğa G. hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheliler ise yakalandı.

1) TAKİP SIRASINDA POLİS MOTOSİKLETİNİN ÜNİVERSİTELİ DOĞA'YA ÇARPTIĞI OLAYDA, KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ÇANAKKALE'de 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden ekibin üzerinde olduğu motosikletin çarptığı Doğa G.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaçan otomobildeki şüpheli 5 kişi ise yakalandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen içerisinde 17 EK 823 plakalı otomobil içerisinde toplam 36 suç kaydı bulunan Y.Ü.'nün olduğunu fark etti. Y.Ü. polislere silah göstererek kaçmaya başladı.

Motosikletli polis timi Y.Ü.'nün peşine düştü. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.'ye çarptı. Metrelerce sürüklenen Doğa G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğa G. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Lapseki yolu üzerinde otomobil değiştiren şüpheliler, Çanakkale il merkezi girişinde 17 AAE 481 plakalı otomobilde yakalandı. Şüphelilerden Y.Ü.'nün 7'si 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 36, E.K.'nin 2'si 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 7'si de 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 43, U.B.K.'nin 2'si 'Hırsızlık' olmak üzere toplam 3, M.Ü.O.'nun çeşitli suçlardan toplam 3, C.E.'nin 4'ü 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zorlu Center AVM'nin satılma iddialarına ilişkin holdingden açıklama geldi

Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu
Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.