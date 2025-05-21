Çanakkale'de Polis Takibi Sırasında Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Çanakkale'de Polis Takibi Sırasında Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Çanakkale'de 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin peşinde olan motosikletli polis timinin, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.'ye çarpması sonucu kaza oluştu. Yaralı Doğa G. hastaneye kaldırıldı, kaçan otomobildeki 5 şüpheli ise yakalandı.

ÇANAKKALE'de 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden ekibin üzerinde olduğu motosikletin çarptığı Doğa G.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaçan otomobildeki şüpheli 5 kişi ise yakalandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen içerisinde 17 EK 823 plakalı otomobil içerisinde toplam 36 suç kaydı bulunan Y.Ü.'nün olduğunu fark etti. Y.Ü. polislere silah göstererek kaçmaya başladı.

Motosikletli polis timi Y.Ü.'nün peşine düştü. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.'ye çarptı. Metrelerce sürüklenen Doğa G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğa G. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Lapseki yolu üzerinde otomobil değiştiren şüpheliler, Çanakkale il merkezi girişinde 17 AAE 481 plakalı otomobilde yakalandı. Şüphelilerden Y.Ü.'nün 7'si 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 36, E.K.'nin 2'si 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 7'si de 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 43, U.B.K.'nin 2'si 'Hırsızlık' olmak üzere toplam 3, M.Ü.O.'nun çeşitli suçlardan toplam 3, C.E.'nin 4'ü 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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