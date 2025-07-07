Çanakkale'de Piknikte Kayıp: Arama Çalışmaları Başlatıldı

Çanakkale'de Piknikte Kayıp: Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, piknikte kızının düşen terliğini almak için dereye giden 60 yaşındaki Şakir Cahit Gündoğdu kayboldu. Yakınları tarafından yapılan ihbarla jandarma ve diğer ekipler arama çalışması başlattı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte kızının düşen terliğini almak için dere kenarına giden ve geri dönmeyen Şakir Cahit Gündoğdu (60) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ayvacık ilçesine bağlı kırsal Kulfal Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kulfal Mahallesi muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu, ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için dere kenarına gitti. Gündoğdu, kızının terliğini dereye düşürdüğünü fark etti. Düşen terliği almak için dere kenarında yürümeye başlayan Şakir Cahit Gündoğdu, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, geri dönmeyen Gündoğdu'yu çevrede aramaya başladı. Piknik yaptıkları alandan yaklaşık 1 kilometre ileride Şakir Cahit Gündoğdu'ya ait şapkayı bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, iz takip köpeği ve termal kamera ile arama çalışması başlattı. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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