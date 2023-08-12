Çanakkale'de Patlama Sonucu Evde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıkan evde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve boş olan daireden bir kedi kurtarıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.
Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde, Saliha Gizem Ufacık'a ait apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı patlama yaşandı.
Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen daireden itfaiye ekipleri bir kedi kurtardı.
Dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel