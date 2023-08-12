Çanakkale'de Patlama Sonucu Evde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıkan evde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve boş olan daireden bir kedi kurtarıldı.