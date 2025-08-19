Çanakkale'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir evin garajında park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Osman Efendi Mahallesi Zümrüt Sokak'taki bir evin garajında park halinde bulunan 17 KJ 742 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında bölgeye gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
500
