Çanakkale'de Park Halindeki Otomobil Yandı

ÇANAKKALE'de, park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi yakınlarında meydana geldi. Park halindeki 80 ACY 048 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,