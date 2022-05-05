Çanakkale'de park halindeki 2 araç yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 2 araç yandı.

Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi Park Sokak'taki park halindeki 17 GJ 087 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, önünde bulunan ve yine park halindeki 17 LP 681 plakalı otomobile sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken araçlarda maddi hasar meydana geldi.