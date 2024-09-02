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Çanakkale'de Palamut Fiyatları Yükseldi

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Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut fiyatları 150 TL'ye yükseldi. Balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte denize açıldı ve balık çeşitliliği arttı.

ÇANAKKALE'de av sezonunun başlaması ile tezgahlarda bolluk yaşanırken, palamudun tanesi 150 TL'den satışa çıktı.

Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçılar, gece yarısı itibarıyla gırgır tekneleriyle denize açıldı. Yasağın sona ermesinin ardından balıkhanede çeşitlilik artarken, palamudun tanesi 150 TL'den tezgahtaki yerini aldı. Balıkhanede sardalya 150, tekir 500, istavrit 200, karides 300, çipura 350, levreğin kilosu 450 TL'den satılırken, mezgit kilosu 500 TL'den satılıyor.

'DAHA DA UCUZ OLACAK'

Av sezonunun 2'nci gününde tezgahların durumunun iyi olduğunu söyleyen balıkhane esnafı Volkan Kaşıkçı, "Palamut başladı. Sardalya yakalanıyor, mevsimi devam ediyor. Gün geçtikçe fiyatlar daha da düşer. Balık tezgahlarında çeşitlilik artacak. Daha yeni başladı. Kayıklar gidecekleri yere daha yeni ulaşıyor. Önümüzdeki haftalarda daha da bollaşıp, daha da ucuz olacak. Palamut tezgaha düştü. Çok bol olacağından bahsediyorlar. Palamut, şu an 150 liradan tezgahlarda ama bu balığın 70 lira civarına kadar düşeceğini umuyoruz. Genel olarak fiyatlar normal. Sezonun başlamasıyla balık fiyatlarında düşüş yaşandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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