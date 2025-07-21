Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu
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Çanakkale'de, 63 yaşındaki Dinara Alya Urkasimova evinde ölü bulundu. Urkasimova'nın birlikte yaşadığı Metin K. gözaltına alındı. Ölümün şüpheli olduğuna dair incelemeler devam ediyor.

ÇANAKKALE'de, Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova (63), evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin Urkasimova ile birlikte yaşadığı ileri sürülen Metin K. gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Bugün saat 18.00'de Urkasimova'nın evine giren polis, kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Urkasimova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Urkasimova'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, Urkasimova ile birlikte yaşadığı ileri sürülen Metin K. gözaltına alındı. Dinara Alya Urkasimova'nın kesin ölümü yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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