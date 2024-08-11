Çanakkale'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesi yönünden Gelibolu'ya gelen V.K'nin kullandığı 34 RVB 59 plakalı otomobil, Güneyli köyünden ana yola çıkan S.K. idaresindeki 17 LP 122 minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.