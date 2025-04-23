Çanakkale'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı
Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ayvacık istikametinden Assos Antik Kenti'ne seyreden Ali K. idaresindeki 17 PJ 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Otomobildeki Ahmet Ş, Raziye Ş, Gökhan Ş. ve Günnar Ş. yaralandı.
Ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel