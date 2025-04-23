23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan coşkusu! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Askerimiz şehit oldu

Çanakkale'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı

Çanakkale'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ayvacık istikametinden Assos Antik Kenti'ne seyreden Ali K. idaresindeki 17 PJ 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Otomobildeki Ahmet Ş, Raziye Ş, Gökhan Ş. ve Günnar Ş. yaralandı.

Ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.