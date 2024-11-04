Çanakkale'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir otomobilin çarptığı 95 yaşındaki Ziya Işık yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan sürücünün bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Çan-Çanakkale kara yolunda seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Hurmaköy yakınlarındaki Kocaçay-2 köprüsünde Ziya Işık'a (95) çarparak kaçtı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.