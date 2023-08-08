Çanakkale'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yaralı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.