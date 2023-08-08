Çanakkale'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yaralı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu istikametine giden R.K. idaresindeki 35 DC 1797 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı.
Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilin çarptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden kadının kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel