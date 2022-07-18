Çanakkale'de otomobilin çarptığı karaca tedavi edildi Çanakkale'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildi. Çanakkale'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildi. Çanakkale-Çan kara yolu üzerindeki Dörtyol köyü yakınlarındaki bir karaca, otomobilin çarpması nedeniyle baş bölgesinden aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen DKMP ekipleri yaralı karacayı, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğündeki Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne getirip tedaviye başladı. Veteriner hekimlerin yaptığı acil müdahale sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan karaca tekrar doğal ortamına bırakıldı. AA / Burak Akay - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Güncel Haberler

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