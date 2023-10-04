Çanakkale'de Otomobilden Büyük Miktarda Uyuşturucu Çıktı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde durdurulan bir otomobilden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesine bağlı Mıhlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine seyir halinde olan T.K.K. idaresindeki otomobil durdurarak narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Otomobildeki aramada 2 bin 590 tablet sentetik hap ve 1500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
T.K.K. ile araçta yolcu olarak bulunan P.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel