Çanakkale'de otomobil zeytin ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, zeytin ağacına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ahmetçe köyünden sahil yoluna gitmek isteyen Sedat İskamya idaresindeki 17 ACK 221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yanında bulunan eşi Fatma Selvinaz İskamya'nın (58) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Sedat İskamya, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel