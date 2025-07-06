Çanakkale'de otomobil yangını, motosikleti de harabeye çevirdi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler otomobilden sıçrayarak yakındaki motosiklete de ulaştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü fakat her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alev alan otomobil ile alevlerin sıçradığı motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık'ın Sapanca köyünde Kemal Cengiz'e ait evin önünde park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Otomobilden alevlerin sıçradığı motosiklet de yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Evlere sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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