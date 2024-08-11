Çanakkale'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var

Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada

Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti