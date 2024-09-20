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Çanakkale'de Otomobil Tarlaya Devrildi: İki Yaralı

Çanakkale'de Otomobil Tarlaya Devrildi: İki Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan Ayhan Çetin'in kullandığı 41 SK 481 plakalı otomobil, Kocaçay-3 Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ayhan Çetin ve araçta yolcu olarak bulunan Aytekin Yıldırım, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel

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