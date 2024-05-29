Çanakkale'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2'si ağır 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bahçeli Köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Bedri Ö. yönetimindeki 26 B 3289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoför Bedri Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından götürülürken, yaralılardan Haydar Akyurt ve Emine Akyurt'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.