Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole yuvarlandı ve içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2'si ağır 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bahçeli Köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Bedri Ö. yönetimindeki 26 B 3289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoför Bedri Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından götürülürken, yaralılardan Haydar Akyurt ve Emine Akyurt'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale trafik Ezine Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title