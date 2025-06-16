Çanakkale'de Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Çanakkale'de Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Lapseki'de seyir halinde olan İsmail A. (30) idaresindeki 34 HSH 212 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faruk U'nun (27) kullandığı 17 AGV 484 plakalı otomobil ile Yeniceköy ile Subaşı köyleri arasındaki yolda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail A. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine, aracında bulunan İ.Ş İ.B. H.S. ile diğer aracın sürücüsü Faruk U. Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.