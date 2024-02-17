Çanakkale'de Otomobil Kazası: Sürücü Kadın Hayatını Kaybetti
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü olan kadın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'de kontrolden çıkıp yol kenarından aşağıya devrilen otomobilin sürücüsü kadın yaşamını yitirdi.
Ezine'den Çanakkale yönüne giden Hatice Özdemir (32) idaresindeki 17 FU 533 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp 10 metre yükseklikten aşağıya devrildi.
Kazada ağır yaralanan Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
Genç kadının cenazesi sağlık ekiplerince araçtan çıkarılıp Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.