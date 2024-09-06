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Çanakkale'de Otomobil Kazası: Anne ve Kız Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Gülten Yalçıntepe ve kızı Ünzile Alacaoğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki Gülten Yalçıntepe (60) ile kızı Ünzile Alacaoğlu (35), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece geç saatlerde Ezine ilçesi Kızılköy mevkisinde meydana geldi. Ünzile Alacaoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 17 HJ 701 plakalı otomobil tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Alacoğlu'nun yanındaki annesi Gülten Yalçıntepe de kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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