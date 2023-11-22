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Çanakkale'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'de gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.