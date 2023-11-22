Çanakkale'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Çanakkale'de gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.
Çanakkale'de otomobil hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucunda Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan araç ise bulunarak sahibine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel