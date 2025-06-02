Çanakkale'de otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Çanakkale-İzmir kara yolunda başka bir otomobil tarafından sıkıştırılan sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobili devrildi. Necati Gürbüz isimli yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'den Ezine yönüne giden Necati Gürbüz'ün kullandığı 17 US 598 plakalı otomobili iddiaya göre Çanakkale- İzmir kara yolunda başka bir otomobil sıkıştırdı.
Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Güzelyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel