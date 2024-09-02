Çanakkale'de otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, köy yoluna dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı.
Çanakkale'den Çan'ın Kumarlar köyüne 17 FH 212 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Salih Sümer, köy yoluna dönüş yaptığı sapakta direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.
Yaralı sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.