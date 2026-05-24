Çanakkale'de otobüs devrildi; yaralılar var
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ankara'dan gelen bir tur otobüsü yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otobüs şoförü ve 45 yolcu olmak üzere 46 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Biga Kaymakamı kaza yerinde inceleme yapıp yaralıları ziyaret etti. Soruşturma sürüyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrilen 06 AYD 067 plakalı otobüsün tur için Ankara'dan Çanakkale'ye geldiği bildirildi. Yaralanan otobüs şoförü ve 45 yolcusunun çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındığı belirtildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı kaza yerinde incelemelerde bulundu ardından hastanede yaralıları ziyaret etti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı