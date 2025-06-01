Çanakkale'de Otlukta Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Otlukta Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan otluk yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Ayvacık Paşaköy yakınlarındaki otluk bölgede saat 18.14'te yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: İpek YAVAŞ-Cihan BAYRALI/ AYVACIK (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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