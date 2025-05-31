Çanakkale'de Otluk Yangını 1,5 Saatte Söndürüldü

Çanakkale'de Otluk Yangını 1,5 Saatte Söndürüldü
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan otluk yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otlukta çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarındaki otlukta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangın 1,5 saatte büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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