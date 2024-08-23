Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Keçiağılı köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın, ormana sıçramadan müdahale edilerek söndürüldü. Yangın, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlarla başlamıştır.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Keçiağılı köyünde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı.
Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlarla çıktığı tahmin edilen yangına Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bir arazözle müdahale edildi.
Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.