Haberler

Çanakkale'de Otel Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda, sahte otel rezervasyonlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyon, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale merkezli dolandırıcılık operasyonunda, otellere sahte rezervasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bilişim sistemleri üzerinden otellere sahte rezervasyonla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Sivas'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli, ikametlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.M, M.D, M.E, M.T, A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sivas'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren E.H. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır

Ali Koç'tan Tedesco için büyük iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.