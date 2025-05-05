Çanakkale'de Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınları riski nedeniyle 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Çanakkale'de, 1 Haziran-30 Eylül'de ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, orman yangınlarıyla mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Bu kapsamda, 1 Haziran-30 Eylül arasında il sınırları içindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel