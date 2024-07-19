Çanakkale'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.