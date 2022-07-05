Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title