Çanakkale'de Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Denetimler Aralıksız Sürüyor

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Çanakkale Valiliği, orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlarda devriye ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı. Jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, risklere karşı önleyici tedbirler alırken, çiftçilere de hasat döneminde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi veriliyor.

Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlarda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından ormanlık alanlarda yaya, motorlu ve dron destekli devriye sistemlerinin etkin biçimde kullanarak önleyici güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, devriyeler vasıtasıyla vatandaşların sıcaklık artışına bağlı orman yangını riskine karşı uyarıldığı kaydedildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hasat dönemi boyunca alınması gereken önlemler konusunda üreticiler ve biçerdöver operatörlerine yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Anız yakma, biçerdöverlerin teknik durumu ve çalışma saatleri gibi konularda dikkatli olunması için sürekli bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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