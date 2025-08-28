Çanakkale'de Orman Yangınları Bilançosu: 7 Bin 39 Hektar Zarar

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdür Enver Demirci, Çanakkale'de bu yıl çıkan orman yangınlarına ilişkin, "118 orman yangını meydana gelmiş, 7 bin 39 hektar alan zarar görmüştür" dedi.

Çanakkale genelinde 2025 yılında yaşanan yangınların ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, kentte yaşanan yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu yaz sezonunda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında orman yangınları açısından oldukça riskli bir dönem geçirdiklerini söyleyen Enver Demirci, "Bu yangınlardan sonra ilk iş olarak kanunen yangınlardan sonra ormanların yeniden kurulması çalışmalarının başlatılması noktasında yetkili olan kurum; Orman Genel Müdürlüğü olup, bu konuda da çalışmalar hızla başlatılmıştır" dedi.

'ŞU ANA SAHA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR'

Enver Demirci, "Şu aşamada yanan alanların tamamının alan bazında tespitleri yapıldı. Saha içerisindeki orman varlığı, orman emvalinin miktarı tespitleri, damga çalışmaları şu anda arazide bir fiil yürütülmekte. Bununla beraber işin uzmanı olan, yeniden orman kurma noktasında ehil olan Orman Genel Müdürlüğü'nün yetkin personeli Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlığımız tarafından Çanakkale'ye görevlendirildi. Şu anda sahada çalışma yapmaktadırlar. Yapılan çalışmalar öncelikle hangi bölgede, hangi ağacın yeniden getirileceği, doğal yollarla mı biçim yoluyla mı getirileceği noktasındaki tespit çalışmaları en kısa sürede bitirilecektir. Bunun sonucunda çıkacak raporlar doğrultusunda 2026 yılının sonuna kadar tekrar bu sahaların ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmış, yeniden orman kurma çalışmaları bitirilmiş olacaktır" diye konuştu.

'466 ORMAN DIŞI YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ'

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki alanlarda 130 orman yangını çıktığına dikkati çeken Demirci, "Bu yangınlarda 8 bin 196 hektar orman alanımız zarar görmüştür. Malumunuz; kuruluşumuz bölgesel bir kuruluş olup, sadece Çanakkale ilini değil aynı zamanda Edirne'nin de 3 ilçesini kapsamaktadır. Bu manada Çanakkale'yi ayıracak olursak; 118 orman yangını meydana gelmiş, 7 bin 39 hektar alan zarar görmüştür. Bunların haricinde yine Çanakkale'de 466 orman dışı yangına müdahale edilmiştir. Yine bu 118 orman yangından 86'sı kırsal alandan orman dışı alandan ormana sirayet eden yangınlardır" dedi.

'İKİZ YANGINLAR GÜCÜMÜZÜ DE BÖLMEKTE'

Bölgedeki büyük yangınlarla ilgili bilgi veren Demirci, "Sarıcaeli yangını 13.20'de çıkmış, 6 dakika içerisinde müdahale edilmiştir. 696 hektar ormana alanı zarar görmüştür. Bayramiç Yiğitler'de yine Sarıcaeli yangını ile aynı saatlere denk gelen bir yangın başladı. İkiz yangınlar gücümüzü de bölmekte, müdahalede de zorluklarla karşılaşmamıza vesile olmaktadır. Yine Bayramiç yangını 13.24'te çıkmış, 13.31'de 7 dakika içerisinde müdahale edilmiş, bin 52 hektar orman zarar görmüş. Bu yangında orman köylerinde zarar gören evler mevcuttur. Bunlarla ilgili de Sayın Valimizin başlatmış olduğu çalışmalar, bakanlıkların yapmış olduğu çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede bunların telafisi yoluna gidecektir. Bu konuda valiliğimiz gereken çalışmaları, valimizin başkanlığında yürütmektedir. Yine Çınarlı'da çıkan bir yangın 13.36'da başlamış olup, 4 dakika içerisinde müdahale edildi. Yangın yönetim merkezine de çok yakın olan bir bölgede çıkmıştı. Rüzgarın oldukça şiddetli olduğu bir yangındı. Onda da 570 hektar alan zarar gördü. En son yine büyük yangın diyebileceğimiz Gelibolu Pazarlı bölgesinde çıkan yangın 16.28'de çıkmış, 16.35'te ilk müdahale yapılmış olup, 3 bin 804 hektarlık orman alanımızda zarar var" dedi.

'150 ORMAN ŞEHİDİMİZ VAR'

Enver Demirci, sözlerine şöyle devam etti:

"Yangınlarda bölgemizde bulunan tüm hava ve kara araçları, belediye imkanları, emniyetin, jandarmanın tüm kurumların imkanları seferber edilmiş, büyük bir koordinasyon içerisinde müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Bu sene yangınlar açısından sıkıntılı bir sezon geçirdiğimizin farkındayız. Ormanlardaki yaban hayatı, bitki, böcek muhakkak zarar gördü. Onlar için de çok üzüldük ama çok şükür insan kaybımızın olmaması, bizim açımızdan olumlu olarak bakabileceğimiz, sevindirici olarak görebileceğimiz bir nokta. Bu konuda da devletin kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmasının ciddi katkısı olduğunun farkındayım. Yine 2025 yılı sezon sonu itibarıyla Orman Genel Müdürlüğü olarak bu zamana kadar 150 orman şehidimiz var. Ben bu vesileyle onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Toplantıda ayrıca yanan alanlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,