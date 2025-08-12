Çanakkale'de Orman Yangınıyla Mücadeleye Polis Desteği

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınıyla mücadeleye, polis teşkilatı da destek oldu.

Kepez beldesinde dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla mücadele çalışmalarında, Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul ve İzmir'den polisler görev aldı.

Polis ekipleri, Güzelyalı'daki yazlıklarda yaşayanların tahliyesine destek oldu. Ekipler, TOMA ile alevlerin sardığı evlerde ve ormanlık alanlarda söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangınla mücadele çalışmalarında, 5 il emniyet müdür yardımcısı, 20 şube müdürü, 65 rütbeli personel, 19 TOMA, 87 çevik kuvvet personeli ile 36 personelden oluşan 12 asayiş şube resmi ekibi, 18 personelden oluşan 6 asayiş şube sivil ekibi, 42 personelden oluşan 14 trafik ekibi, 152 personelden oluşan 10 adli birim sivil ekibi ve 5 motorlu trafik ekibi görev yaptı.