Çanakkale'de orman yangınında arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.
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ARAZÖZ YANDI
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,