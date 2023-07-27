Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına çok sayıda yer ekibi ile müdahale ediliyor. Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına çok sayıda yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gerek incelemelerde bulundu.